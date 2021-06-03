Жителей Саратовской предупредили о сильном ветре

В Саратовской области сегодня, 3 июня, ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами.

- Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +18… +23 градусов.

В 2020 году 3 июня была гроза и ливни.

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