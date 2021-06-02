Панков о реставрации краеведческого музея: сохраняется уникальность Вольского района

Сегодня, 2 июня, депутат Госдумы Николай Панков посетил Вольск. Там идет реставрация Вольского краеведческого музея.

Как написал в своем телеграм-канале «Пара слов» парламентарий, этот музей — один из первых, открывшихся в Советской России. В 2020 году ему было 100 лет.

- Здание, где расположен отдел истории, является памятником архитектуры федерального значения. Много лет оно было закрыто для посещения из-за аварийного состояния. Музейные фонды размещали в других корпусах. Но сейчас здесь идут реставрационные работы. Строители открывают историческую кирпичную кладку, меняют полы, ремонтируют кровлю. Уникальный памятник архитектуры XIX века будет восстановлен детально. Вплоть до того, что восстановят окна там, где в советское время они были заделаны, — написал Панков.

Также он напомнил, что недавно в Тепловке создали дом-музей и памятник Герою Советского Союза, летчику Виктору Талалихину.

По словам депутата ГД, этот мемориальный комплекс тоже вошел в структуру краеведческого музея. «Создаются условия, чтобы жители знали историю родного края и гордились ей. При этом сохраняется красота старинных зданий и уникальность Вольского района».

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