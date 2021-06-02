Володин предложил создать в Саратове три парка: городской, аква и индустриальный

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова озвучил идею создания в Заводском районе трех парков.

- 271 гектар земель бывшего САЗа сейчас возвращены в государственную собственность. У нас есть сейчас возможность создания там еще одного городского парка. Возможно, там появится аквапарк, потому что несколько мест инвесторам предложили. Возможно, это территория индустриального парка, который может быть там размещен. Но надо здесь посмотреть: какие предприятия будут работать в этом индустриальном парке, — отметил Володин.

Он рассказал, что раньше для создания рабочих мест строились заводы, вокруг них поселки. А сейчас, по словам спикера ГД, это нереально. «Сейчас надо создать комфортные условия, и тогда придет бизнес, и тогда появятся рабочие места».

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