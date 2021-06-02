Саратовцев попросили сообщать о нарушениях на пляжах

Конференция в пресс-центре «КП-Саратов»
Фото: Александр Уриевский
Сегодня, 2 июня, на конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» начальник управления по безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин отметил, что очень хотел бы увеличить количество совместных с полицией рейдов по пляжам без предупреждения.
- Так можно увидеть, чем матрос-спасатель занимается вместо того, чтобы наблюдать за безопасностью. Это строжайшее нарушение. Прошу и граждан сообщать о нарушениях на пляжах, — отметил Юрин.
Он напомнил, что в регионе есть практика, когда спасатели в самый жаркий день устраивают показательные спасения. В них участвуют люди, чувствуют себя спасителями. По словам Юрина, это дисциплинирует.
Врач анестезиолог-реаниматолог детской реаниматологической бригады Саратовской скорой помощи Юлия Крылова рассказала, что ежегодно в бассейнах на дачах захлебываются 1-2 ребенка.
- Отдых с детьми на воде — нет такого понятия. Это у детей отдых, а для взрослых работа. Никакого алкоголя, никаких планшетов и телефонов — глаз да глаз за ребенком, — подчеркнула Крылова.
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