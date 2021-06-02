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Общество2 июня 2021 15:52

На Московской в Саратове до полуночи отключили воду

Случилась авария на водоводе
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратове сегодня, 2 июня, случилась коммунальная авария на Московской, 35.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для ремонта водопровода ограничено водоснабжение жителей нечетной стороны Московской от Мичурина до Радищева. В частности, в этом отрезке находится Первый кассационный суд.

Водоснабжение подадут ориентировочно в полночь.

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