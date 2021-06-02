Через Саратов прошло уникальное грузовое судно «Камилла»

Фото из Инстаграм Глеба Майорова

Из Польши в Казахстан через Саратов прошло грузовое судно «Камилла».

Фото из Инстаграм Глеба Майорова

Как сообщил пользователь Инстаграм Глеб Майоров, оно перевозит из польского порта Свиноуйсьце в Актау (Казахстан) лопасти для ветрогенераторов.

Фото из Инстаграм Глеба Майорова

«Камиллу» построили в Турции в сентябре 2020 года для России. Сейчас таких два. Их длина — 141 метр, ширина — около 17. На судне работают 12 человек экипажа.

Фото из Инстаграм Глеба Майорова

- Сухогрузы проекта U-Type по своим характеристикам и возможностям превосходят все суда в своем сегменте, — отметил Глеб.

В январе 2021 года «Камилла» прошла через Суэцкий канал, выполняя грузоперевозку труб из Новороссийска в египетский порт Адабия. Потом был рейс из Израиля в Италию, Уорренпойнт (Северная Ирландия) в Санкт-Петербург, оттуда в Польшу (Щецин, Гдыня) и т. д.

Фото из Инстаграм Глеба Майорова

Фото из Инстаграм Глеба Майорова

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