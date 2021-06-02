В саратовском аэропорту «Гагарин» теперь можно сдать тест на коронавирус.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта, пункт работает круглосуточно и без выходных на первом этаже. Услуги оказывает ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».

Для сдачи теста на коронавирус нужно при себе иметь паспорт. Результаты вам сообщат по СМС, номеру телефона или электронной почте.

Вопросы о тестировании можно задать по номеру телефона +79918390173 или на стойке информации в аэропорту.

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