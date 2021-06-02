«Имидж» в Энгельсе практически упал

Фото из соцсетей

В Энгельсе Саратовской области практически упала табличка с остановки «Имидж».

Пользовательница соцсети под именем Татьяна Энгельс рассказала, что уже два раза ответственным людям про это, но никакой реакции не последовало.

В комментариях под постом в группе «Энгельс онлайн» начали шутить про упавший имидж и интересоваться, может, необходима умная остановка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.