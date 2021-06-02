«Имидж» в Энгельсе практически упал

Фото из соцсетей
В Энгельсе Саратовской области практически упала табличка с остановки «Имидж».
Пользовательница соцсети под именем Татьяна Энгельс рассказала, что уже два раза ответственным людям про это, но никакой реакции не последовало.
В комментариях под постом в группе «Энгельс онлайн» начали шутить про упавший имидж и интересоваться, может, необходима умная остановка.
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