Жительница Саратова наткнулась на мошенников во время покупки билета на самолет

Во Фрунзенском районе Саратова мошенники обманули 26-летнюю девушку.

- Она решила купить билет на самолет. На одном из сайтов ввела данные банковской карты, СVC-код и адрес электронной почты. После этого с ее счета списали 22 938 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело.

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