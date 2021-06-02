Жительница Саратова наткнулась на мошенников во время покупки билета на самолет

Во Фрунзенском районе Саратова мошенники обманули 26-летнюю девушку.
- Она решила купить билет на самолет. На одном из сайтов ввела данные банковской карты, СVC-код и адрес электронной почты. После этого с ее счета списали 22 938 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Полицейские возбудили уголовное дело.
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