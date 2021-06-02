С начала года в Саратовской области 72 человека погибли на пожарах

В Саратовской области с начала 2021 года случилось 3 156 пожаров.
- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 22%, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Только за сутки произошло 23 пожара, четыре — это загорания сухой травы.
С начала 2021 года на пожарах погибло 72 человека, за то же время 2020 года — 80. Пострадали 65 человек, в том году — 54.
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