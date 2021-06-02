В двух поселках Саратовской области с конца мая нет воды

В Ершовском районе с 28 мая жители поселков Кушумский и Садовый остались без водоснабжения.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, там вышла из строя артезианская скважина, введенная в эксплуатацию в 1970 году. Без водоснабжения остались около 1 тыс. человек, воду им привозят, или они набирают ее в колодцах.

Сейчас там начинается строительство новой скважины. Орган местного самоуправления заключил договор. Прокуратура контролирует процедуру строительства, был проведен сход граждан.

Главе Новосельского МО уже внесено представление за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

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