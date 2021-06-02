В Саратовской области ожидается гроза и сильный ветер

В Саратовской области завтра, 3 июня, ожидается гроза и сильный ветер.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, прогнозируется сильный северо-восточный ветер с порывами до 15–20 м/с.

Температура ночью опустится до +14… +19 градусов, а в пониженных местах рельефа — до +9. А днем поднимется до +18… +23 градусов.

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