Спуск к набережной в Саратове отремонтируют за 28 млн рублей

Администрация Волжского района Саратова объявила аукцион на благоустройство спуска к ротонде на набережной Космонавтов.

Выигравшая организация, которую определят 9 июня, должна будет отремонтировать Бабушкин взвоз от Чернышевского до первого яруса набережной, тротуары и лестницу на ней. Сумма госзакупки составляет почти 28 млн рублей.

Работы строители должны будут выполнить до 1 сентября.

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