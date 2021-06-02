Спуск к набережной в Саратове отремонтируют за 28 млн рублей

Администрация Волжского района Саратова объявила аукцион на благоустройство спуска к ротонде на набережной Космонавтов.
Выигравшая организация, которую определят 9 июня, должна будет отремонтировать Бабушкин взвоз от Чернышевского до первого яруса набережной, тротуары и лестницу на ней. Сумма госзакупки составляет почти 28 млн рублей.
Работы строители должны будут выполнить до 1 сентября.
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