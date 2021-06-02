В Саратове осквернили мемориал Олегу Табакову

Оскверненный мемориал. Фото из Инстаграм Михаила Исаева

В Саратове вандалы осквернили мемориальную стену и театральную тумбу, посвященные Народному артисту СССР Олегу Табакову в саду имени Радищева.

Глава города Михаил Исаев через свой Инстаграм призвал полицию найти злоумышленников и наказать

- Муниципалитет в ближайшее время устранит причиненный ущерб, чтобы мемориальный комплекс выглядел достойно, — написал мэр.

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