Первое предприятие торговли из Саратовской области вступило в нацпроект «Производительность труда»

В Саратовской области компания первое предприятие торговли - «Ресурс Комплект Сервис», стало участником нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Компания занимается комплексным оснащением объектов торговли, общественного питания, пищевых производств, складских и промышленных комплексов, работает с 1998 года. Сотрудничает с ведущими представителями торговли, общественного питания, пищевыми и химическими комбинатами.

Теперь у предприятия появилась возможность использовать в своей работе инструменты бережливого производства, которые помогут улучшить торгово-технологические процессы.

Напомним, стать участником нацпроекта предприятия торговли могут c апреля 2021 года. На данный момент таковой является 71 организация.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.