В Энгельсе сбитая одной машиной девушка попала под колеса другой

В Энгельсе Саратовской области вчера утром, 1 июня, сбили пешехода.

- В 08:55 на улице Степная 72-летний водитель Daewoo Matiz наехал на 26-летнюю девушку. После этого пострадавшая ударилась от Skoda Octavia, которой управлял 38-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Девушку-пешехода госпитализировали.

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