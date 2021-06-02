В селе в Саратовской области сгорела «Ока»

«Ока» сгорела в селе Пушкино
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В селе Пушкино Советского района Саратовской области вчера, 1 июня, сгорела «Ока».
- Сигнал о пожаре поступил в 16:25. На место выехал один расчет, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Предполагается, что возгорание началось из-за неисправности систем и механизмов автомобиля. Площадь пожара составила 3 кв. м.
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