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Происшествия2 июня 2021 9:29

В Саратовской области два человека пострадали в перевернувшейся иномарке

Авария случилась на трассе
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Иномарка опрокинулась в кювет

Иномарка опрокинулась в кювет

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Калининском районе Саратовской области вчера днем, 1 июня, случилось ДТП.

- В 13:40 на 605-м км трассы Р-22 «Каспий» М-4 Дон — Тамбов — Волгоград — Астрахань Hover, за рулем которого был 53-летний мужчина, опрокинулся в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции по Саратовской области.

В аварии пострадал 41 и 56-летний пассажиры. Их с травмами доставили в больницу.

Пострадали два пассажира

Пострадали два пассажира

Фото: ГИБДД по Саратовской области

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