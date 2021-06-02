В Саратовской области два человека пострадали в перевернувшейся иномарке

Иномарка опрокинулась в кювет Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Калининском районе Саратовской области вчера днем, 1 июня, случилось ДТП.

- В 13:40 на 605-м км трассы Р-22 «Каспий» М-4 Дон — Тамбов — Волгоград — Астрахань Hover, за рулем которого был 53-летний мужчина, опрокинулся в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции по Саратовской области.

В аварии пострадал 41 и 56-летний пассажиры. Их с травмами доставили в больницу.

Пострадали два пассажира Фото: ГИБДД по Саратовской области

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