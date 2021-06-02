В Ершове неправильное использование газового оборудования привело к пожару

Пожар в Ершове Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Ершове Саратовской области вчера, 1 июня, случился крупный пожар.

- В 11:17 поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Гайдука. По предварительным данным, пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации газового оборудования, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 190 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Площадь пожара составила 190 кв. м. Его выезжали тушить четыре расчета.

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