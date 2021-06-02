В центре Саратова мотоциклист проехал по троллейбусным проводам

Авария случилась на Московской
Фото: ГИБДД по Саратову
В Кировском районе Саратова вчера вечером, 1 июня, случилось мотоДТП на Московской, 155.
- В 21:40 29-летний мужчина за рулем Suzuki наехал на упавшие троллейбусные провода, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
С травмами байкера госпитализировали.
Мотоциклист попал в больницу
Фото: ГИБДД по Саратову
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