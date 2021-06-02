В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 113 человек, а выздоровели — 125.

У 27 из новых заболевших наблюдается пневмония.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Саратове — 50, Энгельсском районе — 20, Балаковском — 10, Балашовском — 6.

Таким образом, на 2 июня в регионе зарегистрировано 62 946 случаев коронавируса и 59 729 выздоровевших.

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