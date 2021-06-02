Николай Панков работает в Вольском и Хвалынском районах

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков сегодня работает в округе. О своей рабочей поездке он рассказал в телеграм-канале «Пара слов».

- Сегодня выезжаю в свои районы. Всегда перед посещением говорю маршрут открыто. Это удобно и мне, и жителям. Чтобы каждый мог прийти на встречу и высказать свои вопросы и предложения. Всегда читаю обращения ко мне и через социальные сети. Всё это помогает в работе и решении проблем жителей, — отметил Николай Панков.

Он рассказал, что проведет ряд встреч в Шиханах, обсудит ремонт дорог, поговорит с Советом ветеранов, посмотрит строительство ФОКа.

В Вольске Панков посмотрит дворы. Через соцсети жители пригласили его в микрорайон Привольский. Также он заедет в Терсу, проконтролирует работы на дорогах, ремонт тротуаров, музея. Жителям он пообещал посетить ДК и школу. В поселке Большевик депутат осмотрит, как строится ФОК и поторопит рабочих. Сейчас строители отстают от графика.

А завтра, 3 июня, Панков встретится с многодетными семьями Хвалынска. Будет проведено сравнение, есть ли изменения по коммуникациям на участках, которые им выделили их для строительства индивидуального жилья. Кроме того, парламентарий посетит музей, который должны ремонтировать. А потом встретится с жителями поселка Возрождение.

- Для меня важна доступность и открытость. Поэтому открыто и пишу. Вот если кратко уместить в Пару слов, то как-то так, — подчеркнул Николай Панков.

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