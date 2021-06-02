Мужчина покалечил подростка из-за громкой музыки во дворе дома в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 33-летнему мужчине, ранее уже судимому.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете,его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено с помощью оружия.

26 ноября 2019 года пьяный мужчина вместе с женой и двумя приятелями приехал во двор дома на улице маршала Василевского. Там он начал предъявлять претензии к несовершеннолетнему парню, его подруге и маленькому брату, которые спокойно гуляли.

Предметом конфликта стала громкая музыка, звучавшая накануне. Несмотря на то, что подросток отрицал свое отношение к случившемуся, мужчина разозлился, выхватил нож и ударил парня по лицу.

Пострадавшего госпитализировали с резаными ранами правой брови и носа, а также его переломом. Жизнь была сохранена, но парень остался обезображен.

Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на четыре года.

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