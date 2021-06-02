В первый день лета грибник нашел труп на окраине Саратова

Тело мужчины пролежало не менее месяца
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова 1 июня найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело увидел грибник, когда бродил по лесопосадкам вдоль трассы Сызрань — Саратов — Волгоград на выезде из города.
Очевидец вызвал полицию, на место выезжали сотрудники СК, которые вместе с судмедэкспертом осмотрели тело. Признаком насильственной смерти обнаружено не было.
Предварительно установлено, что мужчина скончался не менее месяца назад.
Начата проверка, устанавливается личность погибшего.
Следователи СК начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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