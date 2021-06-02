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Происшествия2 июня 2021 5:39

В первый день лета грибник нашел труп на окраине Саратова

Тело пролежало в лесопосадках не менее месяца
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Тело мужчины пролежало не менее месяца

Тело мужчины пролежало не менее месяца

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова 1 июня найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело увидел грибник, когда бродил по лесопосадкам вдоль трассы Сызрань — Саратов — Волгоград на выезде из города.

Очевидец вызвал полицию, на место выезжали сотрудники СК, которые вместе с судмедэкспертом осмотрели тело. Признаком насильственной смерти обнаружено не было.

Предварительно установлено, что мужчина скончался не менее месяца назад.

Начата проверка, устанавливается личность погибшего.

Следователи СК начали проверку

Следователи СК начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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