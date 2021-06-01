За лето прививку от коронавируса нужно сделать 60% жителей Саратовской области

Вакцинацию от коронавируса прошли чуть более 20% жителей области
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Саратовской области растет заболеваемость коронавирусом среди людей старше 50 лет. Об этом сегодня, 1 июня, на заседании координационного совета рассказала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.
По ее словам, среди зараженных ковидом взрослых — 93%. В основном болеют работники сферы услуг и торговли.
У 36% заболевших наблюдается пневмония.
Вакцинацию прошли 21,4% от взрослого населения.
- Уровень, который скажется на эпидемиологической ситуации, — 60%. Мы должны достигнуть к 1 сентября этой планки, потому что с осени начнется иммунизация против гриппа, — отметила Кожанова.
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