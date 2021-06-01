Губернатор Радаев призвал к безопасности детей во время ЕГЭ и выпускных

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 1 июня, на координационном совете призвал к четкому соблюдению всех предписанных санитарных мер при проведении ЕГЭ и выпускных.

- Задача №1 — создать исчерпывающие условия для комфорта и безопасности школьников. Уже сегодня все рекомендации о формате его проведения должны быть доведены до образовательных учреждений, — подчеркнул Радаев.

Кроме того, он призвал наращивать объемы вакцинации за счет грамотной просветительской работы.

- Нужно так организовать систему, чтобы приглашение на прививку доходило до жителей адресно, шла точечная работа каждого лечебного учреждения со своей базой данных, — заявил губернатор.

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