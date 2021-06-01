На 3-й Дачной сносят восемь незаконных ларьков

На 3-й Дачной сносят ларьки
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
На 3-й Дачной в Саратове сегодня, 1 июня, сносят восемь незаконных ларьков.
Как сообщил глава города Михаил Исаев в своем Инстаграме, собственник ООО «Элвис-Стиль-Центр» разберет торговые павильоны площадью 74 кв. м до конца недели.
А по другим торговым объектам на 3-й Дачной продолжаются судебные разбирательства.
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