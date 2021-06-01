В Саратове появится новое кладбище, крематорий и аквапарк

В Саратове появится новое кладбище на 173 гектара Фото: Екатерина Семенова

В Ленинском районе Саратова появится новое кладбище площадью 173 гектара и крематорий.

Об этом говорится в проекте генплана развития города до 2041 года, разработанном НИПИ «Геомир». Документ опубликован на сайте мэрии.

Кроме того, будет активно застраиваться территория аэродрома Саратов-Южный. Там будет технопарк, выставочный центр, отель на 100 мест, аквапарк.

В планах — строительство десятков новых школ, детсадов, спортсооружений, возведение торгового центра в Заводском районе, рынков в селах Рыбушка и Поповка и магазина в деревне Быковка.

Проект генплана обсудят на общественных слушаниях 25 июня.

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