В Саратовской области на границе остановили сотни незаконно перевозимых животных

В Озинках Саратовской области 29 мая остановили 715 голов мелкого рогатого скота.

- Их пытались перевезти из Белгородской области транзитом через Казахстан в Республику Киргизия. Во время анализа документов выяснилось, что отсутствует опись животных, не указано количество дней карантинирования животных, отсутствуют данные о проведении погрузки животных под контролем госветслужбы. Мелкий рогатый скот не диагностировали на туберкулез, бруцеллез и т. д., — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Информацию направили в государственную ветеринарную службу и органы МВД. Выяснилось, что животных везли не из Белгородской области, как было написано в бумагах, а из Астраханской.

На грузоперевозчиков возбудили административные дела, а животных вернули в пункт отправления под контролем государственной ветеринарной службы Саратовской области совместно с сотрудниками МВД РФ.

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