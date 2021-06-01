В Саратовской области водитель ВАЗа погиб в ДТП с «Газелью»

ДТП в Саратовском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
На повороте на хутор Маяк в Саратовском районе сегодня днем, 1 июня, случилось смертельное ДТП.
- Примерно в 13:00 на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись ВАЗ-2104 и «Газель», — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Водитель легковушки погиб на месте, а шофера «Газели» госпитализировали с травмами.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Водитель ВАЗа погиб на месте
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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