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Происшествия1 июня 2021 13:49

В Саратовской области водитель ВАЗа погиб в ДТП с «Газелью»

ДТП случилось в 13:00 на повороте на хутор Маяк
Ольга СимоноваОльга Симонова
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ДТП в Саратовском районе

ДТП в Саратовском районе

Фото: ГИБДД по Саратовской области

На повороте на хутор Маяк в Саратовском районе сегодня днем, 1 июня, случилось смертельное ДТП.

- Примерно в 13:00 на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись ВАЗ-2104 и «Газель», — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Водитель легковушки погиб на месте, а шофера «Газели» госпитализировали с травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель ВАЗа погиб на месте

Водитель ВАЗа погиб на месте

Фото: ГИБДД по Саратовской области

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