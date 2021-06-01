В Саратовской области водитель ВАЗа погиб в ДТП с «Газелью»

ДТП в Саратовском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

На повороте на хутор Маяк в Саратовском районе сегодня днем, 1 июня, случилось смертельное ДТП.

- Примерно в 13:00 на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись ВАЗ-2104 и «Газель», — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Водитель легковушки погиб на месте, а шофера «Газели» госпитализировали с травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель ВАЗа погиб на месте Фото: ГИБДД по Саратовской области

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