Саратовцев в июне ждут длинные выходные

Саратовцев ждут длинные выходные в июне Фото: Екатерина Семенова

Жителей Саратовской области в июне 2021 года ждут длинные выходные.

Они случатся в середине месяца из-за празднования Дня России. Граждане будут отдыхать 12, 13 и 14 июня.

Стоит отметить, что эти длинные выходные будут единственными за лето. Следующие подобные случатся в ноябре из-за празднования Дня народного единства.

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