Спустя почти 17 лет после изнасилования и убийства задержан 33-летний житель Саратовской области

Задержан 33-летний житель Саратовской области. Фото Оренбургского СК

Следователи из Оренбургской области задержали 33-летнего жителя Саратовской области по подозрению в изнасиловании и убийстве, совершенных 17 лет назад.

Как сообщили в Следственном комитете, по версии следствия, днем 7 сентября 2004 года около понтонного моста через реку Самара вблизи Заурального поселка города Сорочинска Оренбургской области злоумышленник напал на 23-летнюю незнакомку, шедшую домой с работы, затащил ее вглубь лесополосы, изнасиловал и задушил.

В ходе ДНК-экспертизы удалось установить биологического отца неизвестного лица мужского генетического пола, образцы клеточного материала которого обнаружены в рамках осмотра места происшествия в 2004 году.

Оренбургские следователи и полицейские задержали злоумышленника в Саратовской области в конце мая 2021 года, он во всем признался. Его отправили под стражу. Расследование продолжается.

Фото Оренбургского СК

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