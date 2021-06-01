В Саратове перекрывают две центральные улицы

В Саратове сегодня, 1 июня, перекрывают две улицы.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», движение транспорта закрыто для планового ремонта теплосети после гидравлических испытаний.

С 10:00 до 18:00 будет закрыт проезд по Новоузенской между Симбирцева и Серова.

А с 20:00 до 09:00 2 июня нельзя будет проехать по Дзержинского между Вольской и Горького.

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