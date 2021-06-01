В Ленинском районе Саратова отключили воду

В Саратове сегодня, 1 июня, отключили воду на нескольких улицах. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС»

Из-за аварии на Буровой, 26 не будет воды примерно до 15:00 на четной стороне улицы Буровая от 3-й Степной до Московского шоссе.

Из-за повреждения водопровода на Гвардейской, 64\1 ориентировочно до 20:00 не будет воды на Гвардейской от Тургенева до 10-й Дачной.

А по причине работ на проспекте 50 лет Октября, 110а примерно до 20:00 без воды остались жители проспекта 50 лет Октября от Молочной до Молодежного проезда, квадрата улиц Цветочная — Придорожная — Техническая — проспект 50 лет Октября, Гвардейская, 5, 5а, 5Б, 9а, 9, 11, 11а и частный сектор 4-й Дачной.

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