В Саратове мужчина украл электросамокат ради поездок на работу

В Волжском районе Саратова 53-летний мужчина украл электросамокат, принадлежащий пункту проката.

Задержанный увидел на улице Волжская бесхозный самокат и решил забрать его, чтобы добираться на нем до работы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, уже к вечеру ранее судимого мужчину с электросамокатом за 14 тыс. рублей поймали. На него возбудили уголовное дело за кражу.

Оказалось, что у каждого самоката в пункте проката есть GPS-трекер, который позволяет установить его местонахождение.

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