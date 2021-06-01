В Саратове мужчина украл электросамокат ради поездок на работу

В Волжском районе Саратова 53-летний мужчина украл электросамокат, принадлежащий пункту проката.
Задержанный увидел на улице Волжская бесхозный самокат и решил забрать его, чтобы добираться на нем до работы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, уже к вечеру ранее судимого мужчину с электросамокатом за 14 тыс. рублей поймали. На него возбудили уголовное дело за кражу.
Оказалось, что у каждого самоката в пункте проката есть GPS-трекер, который позволяет установить его местонахождение.
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