Двух детей сбили за сутки в Балакове и Саратове

В Балакове иномарка сбила ребенка Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратове и Балакове вчера, 31 мая, сбили детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 16:00 в районе дома №108/3 по улице Минская 47-летний водитель BMW X5 наехал на 11-летнюю девочку.

В 16:55 уже на Лунной в Саратове, напротив дома №25, 57-летний водитель Chevrolet Niva сбил 14-летнего подростка.

Обоих несовершеннолетних госпитализировали с травмами.

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