В Саратовской области коронавирусом заразились еще 110 человек

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 110 человек.

На 1 июня 2021 года общее количество заболевших COVID-19 составляет 62 833 человека, а выздоровевших — 59 604. За сутки вылечились — 129.

В Саратове 43 новых случая заболевания, в Энгельсском районе — 15, Балаковском — 8.

У 15 зараженных за сутки выявлена пневмония.

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