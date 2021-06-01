В Саратовской области коронавирусом заразились еще 110 человек

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 110 человек.
На 1 июня 2021 года общее количество заболевших COVID-19 составляет 62 833 человека, а выздоровевших — 59 604. За сутки вылечились — 129.
В Саратове 43 новых случая заболевания, в Энгельсском районе — 15, Балаковском — 8.
У 15 зараженных за сутки выявлена пневмония.
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