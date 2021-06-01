В Саратове женщина выпала из окна ковидного госпиталя и разбилась насмерть

Ковидный госпиталь на улице Рабочая Фото: Ольга Симонова

В Саратове из окна ковидного госпиталя на улице Рабочая сегодня, 1 июня, выпала 58-летняя пациентка.

- Трагедия случилась около восьми утра. Зашедшие в палату дежурные медработники увидели 58-летнюю женщину, стоящую на подоконнике третьего этажа, поспешили ее оттуда снять, однако она выпала. Оказание реанимационных мероприятий не принесло успехов, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного Минздрава.

Министерство проводит служебную проверку. Также случаем заинтересовались следователи.

Известно, что у пациентки была тяжелая форма коронавируса и сопутствующие заболевания. Течение болезни сопровождалось психомоторным возбуждением.

В Минздраве отметили, что вся необходимая медицинская помощь ей оказывалась в полном объеме.

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