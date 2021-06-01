В Балакове зарезали 71-летнего пенсионера

В квартире на проспекте Героев нашли тело пенсионера Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области вчера вечером, 31 мая, нашли труп 71-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете, тело найдено в его квартире на проспекте Героев. На нем оказалось три колото-резаных ранения в области груди.

Организована доследственная проверка, судмедэкспертиза. Разыскивается преступник.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.