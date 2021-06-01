В Саратове перевернулась фура с щебнем

На Азина перевернулась фура. Фото из соцсетей

В Заводском районе Саратова сегодня ранним утром, 1 июня, перевернулась фура с щебнем.

- ДТП случилось в 04:13. Никто не пострадал, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Александр Романов в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» отметил, что фура перевернулась на улице Азина. На видео запечатлено, как грузовик лег на пути, по которым ходят трамваи №5 и 7.

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