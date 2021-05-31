Под Саратовом водитель «Калины» погиб в ДТП с лосем

Водитель «Калины» погиб Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня ночью, 31 мая, в Воскресенском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП.

- В 04:30 на 245-м км трассы Сызрань — Волгоград 43-летний водитель «Лады Калина» врезался в лося, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Мужчина погиб. Лось тоже.

Лось погиб Фото: ГИБДД по Саратовской области

В ГИБДД уточнили, что водитель перегонял машину из Казани.

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