В Саратове мошенники создали кол-центр для обмана пенсионеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, трое местных жителей также арендовали помещения в ряде регионов России. Они звонили пенсионерам и рассказывали о возможности увеличить пенсию. Потерпевших звали в офис и уговаривали взять кредиты для оплаты их услуг.

Пострадали больше 50 граждан. Ущерб превысил 1,5 млн рублей.

Злоумышленников поймали сотрудники УЭБиПК регионального главка вместе с городскими коллегами. Возбуждено больше 20 уголовных дел, их соединили в одно производство. Подозреваемым выписали подписки о невыезде.

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