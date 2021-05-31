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Общество31 мая 2021 16:19

На даче в Широком Буераке при пожаре погиб молодой мужчина

Следователи проводят проверку
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Организована доследственная проверка по факту смерти мужчины на пожаре

Организована доследственная проверка по факту смерти мужчины на пожаре

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Широкий Буерак Заводского района Саратова сегодня утром, 31 мая, на пожаре погиб мужчина.

- По предварительным данным, дачный домик в СНТ «Волжанка» загорелся около 10 часов утра. Соседи вызвали пожарных. После тушения они нашли на втором этаже тело 32-летнего мужчины со значительными следами термического воздействия, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Тело мужчины нашли на втором этаже

Тело мужчины нашли на втором этаже

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Организована доследственная проверка. Повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Назначены экспертизы для установления точной причины возгорания и гибели мужчины.

Следователи организовали доследственную проверку

Следователи организовали доследственную проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром загорелась дача в СНТ «Волжанка»

Утром загорелась дача в СНТ «Волжанка»

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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