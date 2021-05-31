На даче в Широком Буераке при пожаре погиб молодой мужчина

Организована доследственная проверка по факту смерти мужчины на пожаре
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Широкий Буерак Заводского района Саратова сегодня утром, 31 мая, на пожаре погиб мужчина.
- По предварительным данным, дачный домик в СНТ «Волжанка» загорелся около 10 часов утра. Соседи вызвали пожарных. После тушения они нашли на втором этаже тело 32-летнего мужчины со значительными следами термического воздействия, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.
Тело мужчины нашли на втором этаже
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Организована доследственная проверка. Повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Назначены экспертизы для установления точной причины возгорания и гибели мужчины.
Следователи организовали доследственную проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Утром загорелась дача в СНТ «Волжанка»
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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