На даче в Широком Буераке при пожаре погиб молодой мужчина

Организована доследственная проверка по факту смерти мужчины на пожаре Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Широкий Буерак Заводского района Саратова сегодня утром, 31 мая, на пожаре погиб мужчина.

- По предварительным данным, дачный домик в СНТ «Волжанка» загорелся около 10 часов утра. Соседи вызвали пожарных. После тушения они нашли на втором этаже тело 32-летнего мужчины со значительными следами термического воздействия, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Тело мужчины нашли на втором этаже Фото: СУ СКР по Саратовской области

Организована доследственная проверка. Повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Назначены экспертизы для установления точной причины возгорания и гибели мужчины.

Следователи организовали доследственную проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром загорелась дача в СНТ «Волжанка» Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.