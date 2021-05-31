В Саратове представили нового руководителя областного ГУ МВД

Николай Ситников и Валерий Радаев Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Сегодня, 31 мая, в Саратове представили нового начальника ГУ МВД по Саратовской области Николая Ситникова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в мероприятии участвовал губернатор Валерий Радаев.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил Ситникова как руководителя с большим практическим и управленческим опытом.

- Безопасность и благополучие жителей включают в себя целый комплекс задач, которые региональная власть и правоохранительные органы ежедневно решают. Наш долг — защищать справедливость во всех сферах. А органы правопорядка, которые защищают интересы граждан, — ключевое звено в этом взаимодействии, — отметил Валерий Радаев.

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