С 10 июня из Саратова в Москву открываются дополнительные авиарейсы

Из Саратова в Москву с 10 июня будут выполняться дополнительные рейсы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта «Гагарин», на маршрут заходит новый авиаперевозчик — компания Smartavia. Он будет выполнять полеты ежедневно на самолетах семейства Boeing 737.

Вылет из Саратова — в 15:00 по местному времени, из Москвы — в 11:50.

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