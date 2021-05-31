Стали известны результаты предварительного голосования «Единой России» в Саратовской области

Брифинг в реготделении «Единой России»
Фото: Александр Уриевский
Сегодня, 31 мая, в Саратовском региональном отделении «Единой России» прошел брифинг по итогам предварительного голосования.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», явка в регионе составила 13,14% — более 245 тыс. жителей. Это выше, чем в среднем по России.
В Саратове проголосовали много местных жителей — в два раза выше, чем на довыборах.
Всего на праймериз был зарегистрирован 241 кандидат: 22 по списку, 45 по одномандатным округам в Госдуму, остальные по 35 округам в Саратовскую гордуму.
По спискам в Государственную думу лидируют:
Вячеслав Володин — 91%, Глеб Хор — 49%, Виктор Кидяев — 43%, Виталий Ефимов — 38%, Татьяна Ерохина — 33%, Сергей Гладков — 27%.
По одномандатным округам:
По 163-му округу 93,62% набрал Вячеслав Володин
По 164-му 68,33% набрал Николай Панков.
По 165-му 45,2% набрал Андрей Воробьев.
По 166-му 51% набрал Александр Стрелюхин.
По словам секретаря реготделения партии «Единая Россия» Николая Панкова, люди хотят видеть решения и от кандидатов. Поэтому кампания на предварительных выборах проводилась максимально открыто и прозрачно. Жалоб по работе комиссий нет, есть четыре замечания технического характера от самих кандидатов.
Он поблагодарил 750 наблюдателей, которые участвовали в праймериз, работников комиссий, представителей СМИ за проявленный интерес.
- Сегодняшние результаты и отсутствие жалоб говорит, что люди в Саратовской области политически грамотные. Явка по районам выше среднеобластной и в два раза выше, чем на довыборах в облдуму. Это как раз связано с тем, что были выставлены разные, но сильные, интересные кандидаты. И люди пошли за них голосовать, поддержать своих, поэтому явка выше, — отметил Панков.
Кандидатов, которые будут представлять ЕР на выборах в Госдуму, а также кампаниях муниципального уровня в сентябре, будут утверждать 19-20 июня на съезде партии в Москве.
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