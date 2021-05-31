Около Мирного переулка сносят последние ларьки

Сегодня, 31 мая, на пересечении улиц Рахова и Вавилова в Саратове сносят последние ларьки.

- Начался демонтаж последних торговых объектов, которые портили внешний облик исторического центра города и не соответствовали современным требованиям и запросам горожан. Работы по ликвидации будут завершены в течение нескольких дней, — написал мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.

Напомним, в Мирном переулке пройдет реконструкция сквера, который станет частью большого пешеходного кольца. Инициатором его создания стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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