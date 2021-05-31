В центре Саратова до вечера отключили воду

В центре Саратова сегодня, 31 мая, до вечера отключили водоснабжение.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной стали работы на Радищева, 50 и Рахова, 137.

Воды не будет ориентировочно до 20:00 на улице Радищева от Челюскинцев до Волочаевского проезда и на улице Рахова, 137, 133/139, Большая Казачья, 79/85.

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