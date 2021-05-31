В Саратове поймали мужчину на выращивании конопли дома

У мужчины дома нашли противень с наркотиками. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В Саратове будут судить 30-летнего местного жителя за незаконный оборот наркотиков.

- В апреле 2021 года правоохранители задержали 24-летнего мужчину с 0,6 грамма марихуаны. Наркотик ему продал 30-летний гражданин, который выращивал ее. У него дома нашли саженцы, противень с травой и семена конопли. Эксперт установил, что изъятое вещество — марихуана общим весом более 100 граммов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

В гараже обвиняемого также нашли стеклянную банку с шестью пакетами и контейнер с растительным наркотиком — более 200 граммов марихуаны.

Саратовцу грозит до 10 лет лишения свободы. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.