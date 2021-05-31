В Саратовской области BMW опрокинулся в кювет: водитель погиб

BMW опрокинулся в кювет Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области сегодня днем, 31 мая, водитель BMW погиб в ДТП.

- Авария случилась около 12:00 на 3-м км дороги Аткарск — Умет. 58-летний мужчина не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Водитель скончался на месте.

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